Kars'ta 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1'i bebek 6 yaralı
KARS-Arpaçay kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
KARS-Arpaçay kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kars-Arpaçay kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Arpaçay'a seyreden T.A. idaresindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil ile Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Aydın'ın kullandığı otomobil, diğer aracın üzerine düştü. Kazada Ali Aydın yaşamını yitirdi, 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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