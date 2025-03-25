Kars'ta 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1'i bebek 6 yaralı

KARS-Arpaçay kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kars-Arpaçay kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Arpaçay'a seyreden T.A. idaresindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil ile Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Aydın'ın kullandığı otomobil, diğer aracın üzerine düştü. Kazada Ali Aydın yaşamını yitirdi, 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.