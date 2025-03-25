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        Kars'ta 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1'i bebek 6 yaralı

        KARS-Arpaçay kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:25
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        Kars'ta 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1'i bebek 6 yaralı
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        KARS-Arpaçay kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kars-Arpaçay kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Arpaçay'a seyreden T.A. idaresindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil ile Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Aydın'ın kullandığı otomobil, diğer aracın üzerine düştü. Kazada Ali Aydın yaşamını yitirdi, 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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