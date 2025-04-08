Kafeteryada tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş tutuklandı

KARS’ın Kağızman ilçesinde kafeteryada tartıştığı Yakup Aydın'ı (32), beylik tabancasıyla vurarak öldüren Uzman Çavuş Selman K. (29) tutuklandı. Aydın'ın cenazesi ise dün köyde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 6 Nisan akşam saatlerinde Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada arkadaşları ile ayrı masalarda oturan Uzman Çavuş Selman K. ile elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın arasında, iddiaya göre 'Ne bakıyorsun?' sözünün ardından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selman K., beylik tabancasıyla Yakup Aydın’a art arda ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından Selman K., polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi’ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. ‘Kasten öldürme’ suçundan mahkemeye sevk edilen Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.