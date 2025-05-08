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        Kars'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu

        KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle 2 iş yerinin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:57 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:00
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        Kars'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu
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        KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle 2 iş yerinin çatısı uçtu.

        Kentte bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Hızı giderek artan rüzgar sebebiyle Kars Küçük Sanayi Sitesi'nde 2 iş yerinin çatısı uçtu. Cadde ve sokaklara savrulan çatı parçaları nedeniyle esnaf, araçların çekilmesi için uyarıda bulundu. Vatandaşlar, yola saçılan çatı parçalarını topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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