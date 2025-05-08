Kars'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu

Kentte bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Hızı giderek artan rüzgar sebebiyle Kars Küçük Sanayi Sitesi'nde 2 iş yerinin çatısı uçtu. Cadde ve sokaklara savrulan çatı parçaları nedeniyle esnaf, araçların çekilmesi için uyarıda bulundu. Vatandaşlar, yola saçılan çatı parçalarını topladı.

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