Kars Çayı'na akaryakıt karıştı

Durumu ilk fark edenlerden Bülbül Mahallesi Aras Küme Evleri'nde yaşayan Durak Bağış (66), "Evimiz çayın hemen kenarında. Sabah otururken yoğun mazot kokusu geldi. Pencereden dışarı baktığımızda çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığını gördük. Bu durum saatlerce sürdü. Hemen yetkililere haber verdik. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Doğal kaynağını Allahuekber Dağları'ndan alan ve Arpaçay Barajı'na kadar uzanan 93 kilometrelik Kars Çayı'na akaryakıt karıştığı tespit edildi. Kars il merkezinden geçen çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığı gözlendi.

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