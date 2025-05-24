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        Kars Çayı'na akaryakıt karıştı

        KARS'ın önemli su kaynaklarından Kars Çayı, henüz belirlenemeyen kaynaktan sızan akaryakıt nedeniyle kirlendi, çevreye mazot kokusu yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:47 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:50
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        Kars Çayı'na akaryakıt karıştı
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        KARS'ın önemli su kaynaklarından Kars Çayı, henüz belirlenemeyen kaynaktan sızan akaryakıt nedeniyle kirlendi, çevreye mazot kokusu yayıldı.

        Doğal kaynağını Allahuekber Dağları'ndan alan ve Arpaçay Barajı'na kadar uzanan 93 kilometrelik Kars Çayı'na akaryakıt karıştığı tespit edildi. Kars il merkezinden geçen çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığı gözlendi.

        Durumu ilk fark edenlerden Bülbül Mahallesi Aras Küme Evleri'nde yaşayan Durak Bağış (66), "Evimiz çayın hemen kenarında. Sabah otururken yoğun mazot kokusu geldi. Pencereden dışarı baktığımızda çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığını gördük. Bu durum saatlerce sürdü. Hemen yetkililere haber verdik. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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