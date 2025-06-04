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        Kadın tesettür giyim satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

        SOSYAL medyada açtıkları sayfalar üzerinden kadın tesettür giyim eşyası sattıkları iddiasıyla dolandırıcılık yapan çete, polis tarafından çökertildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:10
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        Kadın tesettür giyim satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
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        SOSYAL medyada açtıkları sayfalar üzerinden kadın tesettür giyim eşyası sattıkları iddiasıyla dolandırıcılık yapan çete, polis tarafından çökertildi. Kars merkezli İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 11’i tutuklandı.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden kadın tesettür giyim eşyası satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütünü takibi aldı. Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ile suçlanan şüphelere yönelik operasyon düzenledi Kars, İstanbul ve Sakarya'da, Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 30 ekip ve 120 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheliden 22’si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 24 bin dolar, 19 bin avro, 10 bin 400 TL, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        TERS İŞLEM YAPARAK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

        Çetenin kurdukları sahte sosyal medya hesaplarından satış yaptığı, ürünü ulaşmayan alıcının kendilerini aradığı zaman iade kodu aldı altında kod gönderdiği belirlendi. Müşteri ile telefonda görüşme sağlayan çete üyelerinin, mobil bankacılık üzerinden kendi hesap bilgilerini vererek 'ters işlem' yapacakları iddiasıyla bir miktar para havale yapmasını isteyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurt dışına aktardıkları ve kendi hesaplarına aktarmak için çeşitli yollar buldukları saptandı. Şüphelilerin tüm hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu.

        SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

        Emniyette susma haklarını kullanarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ç.Ş.Ö., G.N., Ö.F.C., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M., T.G.K. ve H.H. tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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