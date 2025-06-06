Bayramda sınırda nöbet

TÜRKİYE-Ermenistan sınırındaki hudut karakolunda görev yapan askerler, Kurban Bayramı’nı ailelerinden uzakta, vatan nöbeti tutarak karşıladı.

25'inci Hudut Tugayı'na bağlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolu'nda görev yapan askerler, 'Hudut namustur' anlayışıyla 7 gün 24 saat görev tutuyor. Dürbünlerle sınırı gözleyen, zırhlı araçlarla devriye atan Mehmetçik, termal ve elektro optik sistemlerle Ani Ören Yeri'nin de içinde bulunduğu 22 kilometrelik sınır hattını izliyor, her türlü yasa dışı geçişi engellemek için teyakkuzda bekliyor.

Bayram sabahı karakolda duygu dolu anlar yaşandı. Komutanlar ve silah arkadaşlarıyla kucaklaşan askerler, aileleriyle telefonda bayramlaştı. Ailelerinden uzakta olan askerler, onların huzur içinde bayram geçirmesini sağlayan bir görevde olmanın gururunu yaşadı.

1'inci Hudut Bölük Komutanı Üsteğmen, bayram sabahı karakolu ziyaret ederek askerlere moral verdi. Yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin altını çizen Bölük Komutanı, “Ailenizden uzakta olsanız da unutmayın ki bu millet sizin sayenizde huzur içinde bayramını kutluyor. Dün babalarınız bu topraklardaydı, bugün siz varsınız, yarın çocuklarınız olacak. Bu nöbet bir şeref nöbetidir" diyerek tüm Mehmetçiğin bayramını kutladı.