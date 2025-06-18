Kars'ta hükümlülerin el emeği ürünler sergilendi

KARS T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu’ndaki 63 hükümlünün el emeği eserleri sergilendi. Kars Kalesi, Çıldır Gölü, Ani Ören Yeri, Sarıkamış Şehitliği’nin yapımının yanı sıra 15 Temmuz'un simge isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in portresi ilgi gördü.

Kars T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda kalan 63 hükümlünün el emeği göz nuru eserleri, 'Demir Parmaklıklar Ardında Sanatın İyileştirici Gücü' sloganıyla sergilendi. Bedestendeki serginin açılışına Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Duman ve davetliler katıldı. Kurdele kesiminin ardından davetliler, sergiyi gezip el emeği ürünler hakkında bilgi aldı. Kars Kalesi, Çıldır Gölü, Ani Ören Yeri, Sarıkamış Şehitliği'nin yanı sıra 15 Temmuz'un simge isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in de portresi sergide yer aldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, hükümlülerin topluma kazandırılması ve rehabilite edilmesi anlamında hazırlanan kurslarda başarılı olanların ürünlerinin sergilendiğini söyleyerek, "Cezaların uygulanması, sırf hükümlülerin cezalandırılması cihetinden ayrı olarak hem topluma kazandırılması hem rehabilite edilme anlayışı gelişmiş. Bunun sonucunda da günümüzdeki infaz rejimi ortaya çıkmış. Biz de bu anlamda Kars T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu hükümlülerimizin meydana getirmiş olduğu eserleri hem Kars halkıyla hem sanatseverlerle buluşturma ihtiyacı hissettik. Özellikle sanat alanında icracıyı en çok memnun eden şey, eserinin başkaları tarafından takdir edilmesidir. Bu sebeple ben burada tüm eserleri yapan hükümlülerimizi canıgönülden kutluyor, tebrik ediyorum" diye konuştu.