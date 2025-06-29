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        'İris' fotoğrafları hediyelik eşyaya dönüşüyor

        KARS'ta 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak saran Özgen Beşli (65), parmak izi gibi her insanın kendine özel olan 'iris' tabakasının fotoğrafını çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:13
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        'İris' fotoğrafları hediyelik eşyaya dönüşüyor
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        KARS’ta 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak saran Özgen Beşli (65), parmak izi gibi her insanın kendine özel olan 'iris' tabakasının fotoğrafını çekiyor. Beşli'nin çektiği iris fotoğrafları kolye, bileklik, broş gibi takılarda kullanılıyor.

        Kentte uzun süre mobilyacılık yapan 4 çocuk babası Özgen Beşli, 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak sardı. 14 sergiye katılan ve çok sayıda ödül alan Beşli, Paris'te gördüğü iris fotoğraf çekiminden etkilendi. Kars'ta da iris fotoğrafları çekmeyi hedefleyen Özgen Beşli, İstanbul'da bir ay eğitim gördü. Beşli, iris fotoğrafçılığı için gerekli makine ve ekipmanı alarak, çekimlere başladı. Özgen Beşli'nin, parmak izi gibi her insanın farklı olan iris ve gözbebeğini çektiği fotoğrafları, kolye, bileklik ve bronş gibi aksesuarlar ve ayrıca tablo haline getirilip ev ve iş yerlerinin duvarlarını süslüyor.

        Kendisine ait bir kolyeyi taşımanın daha anlamlı olacağını söyleyen Berivan Bulut (19), "Sosyal medyada bir arkadaşımdan gördüm ve çok etkilendim. Sıradan bir kolyeden ziyade bana özel, kendimde olan bir şeyi taşımamın daha anlamlı olacağını düşündüm. Beklediğimden çok daha kolay ve keyifli bir deneyim oldu. Çekim oldukça kısa sürdü, profesyonel bir ekiple çalıştıkları için çok rahattım" dedi.

        İlk kez bir iris çekimi yaptıran Kübranur Dilaver (17), "Çok güzeldi ve çok beğendim. Bu tür takıları sosyal medyada görüyordum ve çok yaptırmak istiyordum. Kars'ta da olduğunu görünce çok hoşuma gitti ve yaptırmaya karar verdim. Herkese tavsiye ederim, arkadaşlarınıza veya sevgilinize alabilirsiniz" diye konuştu.

        İris çekimini Kars'ta da hayata geçirmek için biri yıla yakın çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Beşli, şunları söyledi:

        "Gerekli ekipmanları sağladıktan sonra İstanbul'da iris çekimi eğitimi veren bir hocadan 1 aylık eğitim aldım. Daha sonra Kars'ta iris fotoğrafı çekmeye başladım. Çektiğim fotoğraflardan kolye, bileklik, bronş gibi takılar ve tablo yapıyoruz. Kendi atölyemiz var ve çekim, tasarım ve baskılar tarafımızca yapılıyor, dışarıdan destek almıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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