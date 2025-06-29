'İris' fotoğrafları hediyelik eşyaya dönüşüyor

KARS’ta 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak saran Özgen Beşli (65), parmak izi gibi her insanın kendine özel olan 'iris' tabakasının fotoğrafını çekiyor. Beşli'nin çektiği iris fotoğrafları kolye, bileklik, broş gibi takılarda kullanılıyor.

Kentte uzun süre mobilyacılık yapan 4 çocuk babası Özgen Beşli, 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak sardı. 14 sergiye katılan ve çok sayıda ödül alan Beşli, Paris'te gördüğü iris fotoğraf çekiminden etkilendi. Kars'ta da iris fotoğrafları çekmeyi hedefleyen Özgen Beşli, İstanbul'da bir ay eğitim gördü. Beşli, iris fotoğrafçılığı için gerekli makine ve ekipmanı alarak, çekimlere başladı. Özgen Beşli'nin, parmak izi gibi her insanın farklı olan iris ve gözbebeğini çektiği fotoğrafları, kolye, bileklik ve bronş gibi aksesuarlar ve ayrıca tablo haline getirilip ev ve iş yerlerinin duvarlarını süslüyor.

Kendisine ait bir kolyeyi taşımanın daha anlamlı olacağını söyleyen Berivan Bulut (19), "Sosyal medyada bir arkadaşımdan gördüm ve çok etkilendim. Sıradan bir kolyeden ziyade bana özel, kendimde olan bir şeyi taşımamın daha anlamlı olacağını düşündüm. Beklediğimden çok daha kolay ve keyifli bir deneyim oldu. Çekim oldukça kısa sürdü, profesyonel bir ekiple çalıştıkları için çok rahattım" dedi.