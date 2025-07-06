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        Vali Polat selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

        KARS Valisi Ziya Polat, kentte etkili olan sağanağın neden olduğu selden etkilenen köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 06.07.2025 - 10:24
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        Vali Polat selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu
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        KARS Valisi Ziya Polat, kentte etkili olan sağanağın neden olduğu selden etkilenen köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Vali Ziya Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile birlikte merkez ilçeye bağlı Ölçülü ve Derecik köylerinde selin neden olduğu zararları yerinde inceledi. AFAD İl Müdür Vekili Alpay Korkmaz’dan son durum hakkında bilgi alan Vali Polat, vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Vali Polat, “Devletimiz çok güçlü, onlarca arkadaşımız sahada çalışıyor. Hepimiz bu devlete, millete, sizlere hizmet etmek için buradayız. Rabb’im büyüğünden korusun, can kaybı olmasın, gerisinin hepsinin üstesinden geliriz. Çalışmalarımız devam edecek, en iyisini yapacağız. Geçmiş olsun, Rabb’im beterinden korusun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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