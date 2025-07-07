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        Kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Melih, bebek arabasında uyurken bulundu

        KARS'ta ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Melih Özkemesen (8), oturdukları binanın bodrum katında, bebek arabası içinde uyurken bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:50
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        Kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Melih, bebek arabasında uyurken bulundu
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        KARS'ta ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Melih Özkemesen (8), oturdukları binanın bodrum katında, bebek arabası içinde uyurken bulundu.

        Olay, Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Arzu-Kasım Özkesemen çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Melih, dün Subatan Mahallesi'nde yaşayan ablasını ziyarete gitti. Akşama doğru eve dönmeyen Melih'in ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Mahalleye gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucu dün saat 17.00'den itibaren kaybolduğu bildirilen Melih Özkesemen, saat 02.00 sıralarında oturdukları binanın bodrum katında, bebek arabası içinde uyurken bulundu. Durumu iyi olan Melih Özkesemen'in "Eve geldim. Kapı kilitliydi. Ben de bodrum katına inerek, bebek arabasında uyudum" dediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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