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        Yangınlara karşı farkındalık oluşturmak için ormanda çöp topladılar

        KARS'ta gönüllüler, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ormanda çöp topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:35
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        Yangınlara karşı farkındalık oluşturmak için ormanda çöp topladılar
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        KARS’ta gönüllüler, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ormanda çöp topladı.

        Kars Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 1 Temmuz- 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Valilik izniyle kullanılan mesire alanlarında ise yer ateşi yakılması yasaklanırken, 08.00’den önce ve 19.00’dan sonra bu alanlara girenlere de cezai işlem uygulanacağı bildirildi. 52 bin hektar ormana sahip Kars'ta, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

        Kars Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Yeşilay, Kızılay ve Şehit Şentürk Aydınyer Gençlik Merkezi gönüllüleri, Celal Aras Hatıra Ormanı’nda çevre temizliği yaptı. Gönüllüler, ormanda cam şişe, plastik ve benzeri atıkları toplayarak yetkililere teslim etti.

        Etkinlikte konuşan Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, “Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ormanlarımızda yangına sebebiyet verebilecek çöpleri topladık. Vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

        Kızılay gönüllüsü Erol Hüryurt ise “Ormanlarımızı korumayı tercih ediyoruz. Yerdeki çöpleri, cam şişeleri topladık. Yangınlara sebep olanlara sesleniyoruz; lütfen böyle şeyler yapmayın" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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