Kars'ta 859 minik öğrenciye oyuncak dağıtıldı

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KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde "Digor'un çocuklarıyla el ele" projesi kapsamında 859 öğrenciye oyuncak armağan edildi.



Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ın koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde öğrencilerin motivasyonunu sağlanması ve eğitim öğretime uyum sağlaması amacıyla proje hazırlandı.

"Digor'un çocuklarıyla el ele" adı verilen projeyle ilçe merkezi ve köylerdeki 28 anaokulu ve 34 ilkokulda bu yıl eğitime başlayan 859 minik öğrenciye çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

Projeyle, öğrencilere okulun ve eğitim hayatının sevdirilmesi, devletin şefkat elinin gösterilmesi ve ileride yapmak istedikleri mesleklere karşı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

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