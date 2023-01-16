Akyaka'da öğretmenler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KARS (AA) - Akyaka ilçesinde öğretmenler ile idarecileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceleyen eğitimciler, haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Merkez İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ersin Erdağ, spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" , çevre-yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafına oy kullandı.

Merkez İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Yardımcı Furkan Su da çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar" haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev Tamam", spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı karesini tercih etti.

Matematik öğretmeni Tansu Evdilek ise spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" , çevre-yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafına oyladı.

Öğretmen Tahir Eğer de spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" , çevre-yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğraflarına oy verdi.



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