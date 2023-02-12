Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için toplanan yardımların bölgeye sevki sürüyor.

Erzurum'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "İyilik soğuk geçirmez" kampanyası kapsamında depremzedeler için uyku tulumu, battaniye, çocuk ve yetişkinler için eşofman takımı üretiliyor.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinin desteğiyle üretilen yaşam malzemeleri depremzedelere gönderilecek.

Enstitü Müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, ülke olarak yaşanan acı durumun herkesi derinden üzdüğünü, enstitü olarak depremzedelere destek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin mesai gözetmeden seferber olduğunu anlatan Taşbaşı, "Şimdi herkesin bir ve beraber olma zamanı diyerek eşofman, battaniye ve uyku tulumu üretiyoruz. Hızlı bir şekilde bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Herkese geçmiş olsun." dedi.

- Kars

Depremzedelerin soğuktan korunması için Sarıkamış ilçesinden afet bölgesine yakacak odun gönderildi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, depremzedelerin yakacak odun ihtiyacını karşılamak amacıyla eksi 15 derecede odunları soba boyu keserek hazırladı.

Çuvallara doldurulan odunlar tıra yüklenerek Adıyaman bölgesine sevk edildi.

Akyaka ilçesinde de kadınlar kendi yaptıkları yorgan ve yastıkları deprem bölgesine gönderdi.

İlçede Kaymakamlığın koordinesinde köy ve ilçe merkezindeki kadınların, depremzedelerin soğuktan korunması için hazırladığı yün yorgan ve yastıklar deprem bölgesine gönderildi.

Kent merkezinde de düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlardan oluşan 13 tır daha bölgeye sevk edildi.

AFAD koordinesinde de deprem bölgesinden Kars'a gelen ailelere ise yardımlar yapılıyor.

- Ardahan

Ardahan'da da yöre halkı ve sivil toplum kuruluşlarının yardımları, Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki AFAD koordinasyon merkezinde toplanıp tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Alanda çalışma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, yardımların ilk günkü gibi sürdüğünü, toplanan yardımların bir an önce depremzedelere ulaştırılacağını belirtti.

Bulut, "Şükürler olsun insanımız çok duyarlı. Herkes taşın altına eline koyuyor. Bugün koordinasyon merkezimize genellikle tüp ve su yardımları geldi. Gelmeye de devam ediyor." dedi.

- Erzincan

Erzincan'da Valilik koordinesinde kamu kurumu, vatandaş ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor.

Kentte toplanan ayni yardımlar görevliler tarafından özenle paketlendikten sonra 10 tıra yüklenip deprem bölgesine gönderildi.

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