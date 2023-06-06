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Kars'ta devrilen zift yüklü tankerin sürücüsü öldü

AA

Kars'ta devrilen zift yüklü tankerin sürücüsü öldü

KARS (AA) - Kars'ta zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu İran uyruklu sürücü hayatını kaybetti.

Kars-Digor kara yolu kavşağında, ismi öğrenilemeyen İran uyruklu sürücü yönetimindeki 54 AA 327 plakalı zift yüklü tanker devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de olası yangına karşı tankerde soğutma çalışması yaptı.

Sürücünün cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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