Kars'ta devrilen zift yüklü tankerin sürücüsü öldü

KARS (AA) - Kars'ta zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu İran uyruklu sürücü hayatını kaybetti.
Kars-Digor kara yolu kavşağında, ismi öğrenilemeyen İran uyruklu sürücü yönetimindeki 54 AA 327 plakalı zift yüklü tanker devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de olası yangına karşı tankerde soğutma çalışması yaptı.
Sürücünün cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.