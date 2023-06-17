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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta sel nedeniyle bazı evleri su bastı

AA

Kars’ta sel nedeniyle bazı evleri su bastı

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarında bazı evler zarar gördü.

İlçeye bağlı Varlı köyünde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Köyün içinden geçen derenin taşmasıyla 7 eve sel suları girdi.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise evlere biriken suları kovalarla boşalttı.

Köye gelen itfaiye ekipleri de evlerdeki suları tahliye etti.

Ev ve yakınlarındaki samanlıklar kullanılmaz hale gelirken, ahırda bulunan bazı kümes hayvanları da telef oldu.

Varlı Muhtarı Kemal Cavlanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek tesellilerinin olayda herhangi can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek, "Yağmur fazla yağdı, sel bastı köyü, çok şükür can kaybı yok. Bizim sıkıntımız dere ıslahı. Derenin içi ağaç dallarıyla dolmuş ve onun temizlenmesini istiyoruz. 5-6 evi su basmış, bazılarının tezeği ve samanı gitmiş, bazılarının tavuk ve kazları telef olmuş. Gece olduğu için bazı evlere de ulaşamadık. İnşallah yarın her şeyi öğreniriz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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