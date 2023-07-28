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        Kars'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:35
        Kars'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

        KARS (AA) - Kars'ta Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Akyaka ilçesinde iki şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, iki kalaşnikof şarjörü, iki tabanca şarjörü, iki çakı, bir mühimmat çantası ve bu silahlara ait 503 mühimmat bulundu.

        Silahlar incelenmek üzere kriminal merkezine gönderildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen bir zanlı tutuklandı.

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