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        Kars'ta geçmişte kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yaşlı kadını darbeden zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 18:54
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        Kars'ta geçmişte kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yaşlı kadını darbeden zanlı tutuklandı
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        KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde geçmişte kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yaşlı kadını darbeden zanlı, tutuklandı.

        Bursa'da ikamet eden Ekrem A. (50) ile Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşı Dilber Alınak (80) yaz tatili için memleketleri Kars'a geldi. Digor ilçesinde bindiği taksiyle seyreden Ekrem A. yolda yürüyen Alınak'ı görüp taksiden indi. Alınak'ı darbeden zanlı yaşlı kadının üzerindeki altın, para, telefon ve gözlüğü gasbetti.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Digor Devlet Hastanesine kaldırılan Alınak, buradaki tedavisinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Olayın ardından emniyete giderek teslim olan Ekrem A, yaşlı kadından gasbettiklerini polise teslim etti.

        Ekrem A, verdiği ifadede, yaz tatili için memleketine geldiğini, hatırlamadığı bir tarihte Dilber Alınak’ın kendisini tehdit ettiğini ve yol kenarında onu görünce taksiden inerek olayı gerçekleştirdiğini beyan etti.

        Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ekrem A, tutuklandı.

        Hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Alınak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Şeyda Boy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan şiddet davasının tüm hukuki sürecini takip edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

        "Dilber Alınak bir saldırıya uğramış, bu saldırı neticesinde yoğun bakıma alınmıştır. Maalesef böyle şiddet olayları insanları sokakta, bazen evde bulabiliyor. Kars Kadın Hakları Komisyonu olarak bu şiddet olayını kınadığımızı bildiriyoruz. Aynı zamanda da tüm hukuki sürecin de takipçisi olacağımızı yüce kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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