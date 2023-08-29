Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS (AA) - Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde B.A. (15) ile M.Ö. (15) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı.

        Ağır yaralanan M.Ö, ambulansla kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        M.Ö'nün cenazesi ise Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Kars'taki "Keklik Deresi Ekoturizm Alanı"nın genişletilmesi talep edildi
        Kars'taki "Keklik Deresi Ekoturizm Alanı"nın genişletilmesi talep edildi
        Kars´ta `torbacı´ operasyonu: 13 tutuklama
        Kars´ta `torbacı´ operasyonu: 13 tutuklama
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Kars'ta sahte alkol ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
        Kars'ta sahte alkol ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için 5 noktada kazı yapılıyo...
        Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için 5 noktada kazı yapılıyo...