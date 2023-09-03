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        Kars'ta silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:50
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        Kars'ta silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri yaşamını yitirdi
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        KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesindeki hayvan pazarında, iki grup arasında 3 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, 31 Ağustos'ta, Yıldız ve Karadeniz aileleri arasında çıkan kavgada yaralananların tedavisi sürüyor.

        Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi gören Emrah Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kavgada yaralanan Hanefi, Aytekin, Serkan ve Kemal Karadeniz ile ağır yaralanan Hayrettin Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

        Olayın ardından kaçan bazı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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