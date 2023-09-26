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        Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu

        Kars'ın Digor ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 22:11 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:11
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        Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu
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        Kars'ın Digor ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

        İlçeye bağlı Kocaköy köyünde arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Emin Çağdavul'un ailesi çocuklarından haber alamadı.

        Aile fertleri ile komşular çocuğu bulamayınca köylülerden yardım istedi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Çağdavul, evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta köyün çıkışındaki arazide bulundu.

        Çağdavul, sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Burada sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.

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