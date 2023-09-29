Kars'ta traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 29.09.2023 - 20:00 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:00
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Şehit Emin köyü ormanlık alanda sürücü Battal Aslan yönetimindeki 25 HA 643 plakalı traktörden Lezgi Aslan (62) düştü.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.