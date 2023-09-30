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        Kars'ta tahıl yüklü traktör devrildi, 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde tahıl yüklü traktörün devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:37 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:46
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        Kars'ta tahıl yüklü traktör devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde tahıl yüklü traktörün devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

        M.K. (55) idaresindeki 36 AAN 399 plakalı tahıl yüklü traktör, Şaban köyünde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile traktördeki F.K. (39) sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan F.K, hastanedeki müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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