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        Kars'ta çıkan yangında tamamen yanan Kütük Ev'in enkazı kaldırılıyor

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde çıkan yangında tamamen yanarak çöken Kütük Ev'de enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:39
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        Kars'ta çıkan yangında tamamen yanan Kütük Ev'in enkazı kaldırılıyor
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde çıkan yangında tamamen yanarak çöken Kütük Ev'de enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

        Kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü kenarında 9 Ekim'de çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen Kütük Ev'de, jandarma ve itfaiye ekipleri incelemesini tamamladı.

        Yapılan çalışmanın ardından İl Özel İdaresi ekiplerince evde enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

        Kars Valiliği tarafından, İl Özel İdaresinin katkılarıyla 2017 yılında hizmete açılan Arpaçay'daki Kütük Ev, ilçenin Çanaksu köyü mevkisinde Çıldır Gölü kenarında hizmet veriyordu.

        Betonarme bodrum kat üzerine ahşap loglardan inşa edilen yapı, bodrum, zemin ve ara kattan oluşurken 120 kişilik restoranı ve 4 odasıyla hizmet veren Kütük Ev, dönemin Valisi Rahmi Doğan'ın girişimiyle yaptırılmıştı.

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