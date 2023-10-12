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        Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:30
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        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde soğuk hava etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta, soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, bitkilerde kırağı oluştu.

        Yağbasan mevkisinde küçük su göletlerinin yüzeyi dondu.

        Hayvan besicilerinden Metin Sade, "Sabah hayvanları dışarıya su veremeye çıkarttık, her taraf buz tutmuş. Sarıkamış'ın soğukları başladı." dedi.

        Susuz'da da soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

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