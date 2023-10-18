Kars'ta cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan polis tutuklandı
Kars'ın Selim ilçesinde lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Kars'ın Selim ilçesinde lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
İlçede görevli bir öğretmen, polis memuru A.M.K'nin 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.
Kız öğrencinin de şikayetinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınan polis memuru, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.