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        Kars'ta cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan polis tutuklandı

        Kars'ın Selim ilçesinde lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:16
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        Kars'ta cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan polis tutuklandı
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        Kars'ın Selim ilçesinde lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

        İlçede görevli bir öğretmen, polis memuru A.M.K'nin 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.

        Kız öğrencinin de şikayetinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınan polis memuru, gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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