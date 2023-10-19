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        Akyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:17
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        Akyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Esenyayla Muhtarı Bedel Özmen, Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda devam eden programda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ülkemizin bekası için mücadele ederken bizler de ilçemizin ve köylerinin daha güzel daha yaşanabilir olması yönünde elimizden geleni yapmaya söz verdik. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken halkımızla sürekli istişare içerisinde olduk. Ülke içinde ve ülke dışında milletimizin ve devletimizin bekası için mücadele ediyoruz. Bu nedenle görevlerde işimizi en iyi şekilde yapmakla mükellefiz." dedi.

        Programda, Akyaka Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım, ilçe ve köy muhtarları katıldı.

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