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        Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı

        Kars'ta hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 18:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 18:29
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        Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde 15, Digor'da 13 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, olayın aydınlatılması, olası hayvan hırsızlığının önlenmesi amacıyla 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda failleri tespit etti.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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