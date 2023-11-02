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        Kars'ta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Kars'ta sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:47
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        Kars'ta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda K.I'nın sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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