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        Kağızman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı

        Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan yönetiminde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:58
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        Kağızman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı
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        Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan yönetiminde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

        Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı'na Kaymakam Okan Daştan, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

        Toplantıda 2023 yılında yapılan faaliyetler görüşülerek, 2024 yılı yatırım planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaymakam Daştan, tüm köylere yatırımların yapılacağını belirterek, başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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