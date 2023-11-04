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        Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:18
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        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

        Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu.

        Küçük su birikintilerinin buzla kaplandığı Sarıkamış'ta aracının camını temizleyen Veysel Çağay, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde kalktık eksi 3 derece, Sarıkamış’ın soğukları başlamıştır artık." dedi.

        Bu arada Allahuekber ve Soğanlı dağları da kısmen beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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