Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu.

Küçük su birikintilerinin buzla kaplandığı Sarıkamış'ta aracının camını temizleyen Veysel Çağay, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde kalktık eksi 3 derece, Sarıkamış’ın soğukları başlamıştır artık." dedi.

Bu arada Allahuekber ve Soğanlı dağları da kısmen beyaza büründü.