Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta köylüler el birliğiyle şeker pancarını hasat ediyor

        Kars'ın Akyaka ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturan şeker pancarının tarlada kalmaması için köylüler imece usulüyle yoğun hasat mesaisi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta köylüler el birliğiyle şeker pancarını hasat ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Akyaka ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturan şeker pancarının tarlada kalmaması için köylüler imece usulüyle yoğun hasat mesaisi yapıyor.

        Verimli topraklara sahip ve gelirinin büyük bölümünü şeker pancar ile sağlayan Akyaka sakinleri tarlalarda beraber çalışıyor.

        Her gün bir komşunun arazisinde buluşan çiftçiler, kar bastırmadan ürünün tarladan toplanması için dayanışma örneği sergiliyor. Çiftçiler, traktörün söktüğü pancarları tek tek elden geçirerek, ürün kaybının da önüne geçiyor.

        Tarlalarda toplanan şeker pancarları römorklara yüklenerek Akyaka Şeker Alım kantarına getiriliyor.

        Burada işlemleri tamamlanan pancarlar daha sonra Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'na işlenmek üzere taşınıyor.

        Çiftçilerden Enes Daştan, AA muhabirine, ekim ayında hasada başladıklarını söyledi.

        Verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Daştan, "2-3 aile beraber çalışarak şeker pancarı sökümünü yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 ay şeker pancarıyla uğraşıyoruz. Nisan mayıs ayı gibi ekimini yapıyoruz, yılda 2-3 kez kendi ekipmanımızla sulama yapıyoruz. Hasadımızı yarıladık, dönüm başına 6-7 ton ürün alıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"

        Benzer Haberler

        Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars'ta açılan "hayır çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Kars'ta açılan "hayır çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü
        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü
        Kars'ta 64 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 64 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Kağızman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı
        Kağızman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı