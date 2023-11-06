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        Kağızman'a doğal gaz verilmeye başlandı

        Kağızman ilçesine kontrollü olarak doğal gaz verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:09
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        Kağızman'a doğal gaz verilmeye başlandı
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        Kağızman ilçesine kontrollü olarak doğal gaz verilmeye başlandı.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki doğal gaz altyapı çalışmasının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

        İlçeye doğal gaz getirilmesi için destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü eden Çalkın, şunları kaydetti:

        "Kağızman'ımızda evlerimizde, iş yerlerimizde doğal gaz kullanımına artık sayılı günler kaldı. İlk günden beri büyük bir titizlikle, her aşamasını takip ettiğimiz Kağızman'ımızın doğal gaz konforuna kavuşmasında sona gelindi. Her konuşmamızda 'Kağızman'a doğal gaz gelecek diye' dile getirdik. Kars'ımızın milletvekili olarak, sözümüzü tutmanın ve Kağızman'ımız için böylesine hayırlı bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz Kağızman'ımızı seviyoruz, insanımıza kıymet veriyoruz. Bu nedenle her zaman Kağızman'ımızın sorunlarına öncelik veriyoruz. Bugünden itibaren Selim ilçemizden, Kağızman'ımıza gaz verilmeye başlandı. Şehir içinde abonesi olan Kağızmanlı hemşehrilerimiz artık doğal gaz kullanmaya başlayacaklar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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