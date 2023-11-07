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        Kars'ta çalıntı hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 22:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:32
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        Kars'ta çalıntı hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

        İlçeye bağlı Kümbet köyünde hayvan hırsızlığı yaşanması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.M. ve M.K, çalınan hayvanları satmak üzereyken suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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