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        Kars'ta çaldıkları büyükbaş hayvanları satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde çaldıkları büyükbaş hayvanları satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 23:10 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:17
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        Kars'ta çaldıkları büyükbaş hayvanları satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde çaldıkları büyükbaş hayvanları satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kümbet köyünde F.B'nin 14 büyükbaş hayvanının çalınması üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan E.M. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kümbet köyünde ikamet eden F.B'nin 14 büyükbaş hayvanının 7 Kasım'da kaybolması üzerine Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince çalışma yapılmış ve hayvanlar E.M. ve M.K'nin ahırında bulunmuştu.

        Bulunan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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