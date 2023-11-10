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        Büyük Önder Atatürk Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:49
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        Büyük Önder Atatürk Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka'da anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen etkinlikte, Yukarı Sarıkamış ve Halit Paşa Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, "Bir ömrün hikayesi" adlı oratoryo sunuldu.

        10 Kasım belgeselin ardından etkinlik, günün anlamıyla ilgili okullar arası şiir, kompozisyon ve dalında yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

        Programa, Kaymakam Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ünsal Bilir, İlçe Belediye Başkan Vekili Nejdet Demirci, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

        - Kağızman

        Kağızman Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Garnizon Komutanı Üsteğmen Yaşar Ovacık, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, bazı ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kağızman Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni Hülya Şakucu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Oratoryo ve müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

        - Akyaka

        Akyaka Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrenciler oratoryo, zeybek gösterisi ile Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi.

        Törene, Akyaka Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, ilçe protokolü öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Bu arada köy okullarında da etkinlikler yapıldı. İlçeye bağlı Boyuntaş İlkokulunda öğrenciler Atatürk büstüne karanfil bıraktı. Akyaka Şehit Özkan Yaprak İlkokulunda ise anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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