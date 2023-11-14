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        Kars'ta uyuşturucu hapla yakalanan sürücü gözaltına alındı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde sentetik uyuşturucu hapla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:46 Güncelleme: 14.11.2023 - 23:00
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        Kars'ta uyuşturucu hapla yakalanan sürücü gözaltına alındı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde sentetik uyuşturucu hapla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaparak halkın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atanların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında takibe alınan N.E. yönetimindeki araç, Kağızman Akçay Jandarma Karakol Komutanlığının yol kontrol noktasında durduruldu.

        Araçta, şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada farklı yerlere gizlenmiş 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.E'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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