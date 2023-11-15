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        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:32
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        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, kent merkezi ile Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, kaçak 28 bin 600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 800 dolu makaron, 144 paket sigara, 10 elektronik sigara, 59 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 11 kilogram nargile tütünü, 10 litre etil alkol, 1 cep telefonu, 14 akıllı saat ve 13 kulaklık ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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