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        Kars'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 22:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:28
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        Kars'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        N.G idaresindeki 36 AAR 766 plakalı hafif ticari araç, İsmail Aytemiz Bulvarı'nda O.K. yönetimindeki 38 FF 200 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü O.K. ile araçlarda bulunan K.Y, N.A, B.A.T, B.B. ve E.K, yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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