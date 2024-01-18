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        Kars'ta aç kalan tilki yerleşim yerine indi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:19
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        Kars'ta aç kalan tilki yerleşim yerine indi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi.

        Kentte kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

        Karla beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, Alisofu köyü yakınlarına geldi.

        Tilki, burada yiyecek ararken görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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