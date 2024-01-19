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        Karla kaplı Allahuekber Dağı, kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor

        BÜLENT MAVZER - Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin sınırlarında uzanan tektonik yapılı 3 bin rakımın üstündeki Allahuekber Dağı, karla kaplı zirvesiyle kış tırmanışı yapmak isteyen dağcıları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:05
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        Karla kaplı Allahuekber Dağı, kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
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        BÜLENT MAVZER - Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin sınırlarında uzanan tektonik yapılı 3 bin rakımın üstündeki Allahuekber Dağı, karla kaplı zirvesiyle kış tırmanışı yapmak isteyen dağcıları ağırlıyor.

        Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde dağcılık faaliyetleri giderek yaygınlaşıyor.

        Allahuekber Dağı ve kanyonları, doğa sporları ile doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.

        Yılın her dönemi ziyaretçi ağırlayan Allahuekber'in 3 bin 180 rakımlı Şehitlik zirvesi ve Soğanlı kolları doğa tutkunlarının kış tırmanış rotasına girmeye başladı.

        Türkiye'nin çeşitli ileri ve yurt dışından gelen dağcılar, bazen kamplı bazen de günübirlik tırmanışlar yaparak kış etkinliklerini tamamlıyor.

        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'ın zirveleri ile vadilerindeki, kar kalınlığı bir metreyi bulan 20-25 kilometrelik parkurda ilerleyen dağcılar, fotoğraf çekiyor.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars Temsilci Yardımcısı Harun Çalkın, AA muhabirine, Kars'ın coğrafik yapısı itibarıyla turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

        Kars'ta, doğa sporlarına elverişli sıradağlar, volkanik dağlar ile kanyonların bulunduğu anlatan Çalkın, bu yönüyle de bölgenin her zaman dikkati çektiğini belirtti.

        Bölgeye gelen sporcuların, dağcılığa elverişli arazi bulabildiğini ifade eden Çalkın, "Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden dağcılar, burada yaz ve kış dağcılık deneyimi yaşıyor. Bu manada her türlü faaliyetin yapılabileceği dağlarımız var. Bütün dağcılara bu coğrafyayı tecrübe etmelerini tavsiye ediyorum. Biz TDF Kars temsilciliği olarak kendilerini misafir etmeye hazırız." diye konuştu.

        - "Allahuekber'in zirvesinde olmak çok güzel."

        İstanbul'dan Allahuekber Dağı'na tırmanmak için gelen Elmas Eroğlu da Kars'ın dağcılık için elverişli olduğunu belirtti.

        Çanakkale Dağcılık Kulübü üyesi olduğunu bildiren Eroğlu, "Zaman zaman farklı illerdeki farklı dağlara çıkıyoruz, bu sefer de Allahuekber Dağı'na geldik. Çok eşsiz bir manzara var. Zirvede Süphan Dağı'nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tırmanış yaptığımız Ağrı Dağı'nı görüyoruz. Allahuekber'in zirvesinde olmak çok güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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