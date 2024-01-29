Kars'ta jandarma ekipleri doğada yemleme yaparken kaçak avlanan kişiyi yakaladı Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı doğada yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıkları sırada kaçak avlanan bir kişiyi yakaladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı doğada yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıkları sırada kaçak avlanan bir kişiyi yakaladı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi, Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğada yemleme çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri, çalışma sırasında H.T'in bölgede kaçak avlandığını tespit etti.

Gözaltına alınan ve tüfeğine el konulan H.T, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.