Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta jandarma ekipleri doğada yemleme yaparken kaçak avlanan kişiyi yakaladı

        Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı doğada yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıkları sırada kaçak avlanan bir kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta jandarma ekipleri doğada yemleme yaparken kaçak avlanan kişiyi yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı doğada yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıkları sırada kaçak avlanan bir kişiyi yakaladı.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi, Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğada yemleme çalışması yaptı.

        Jandarma ekipleri, çalışma sırasında H.T'in bölgede kaçak avlandığını tespit etti.

        Gözaltına alınan ve tüfeğine el konulan H.T, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta "Oz Büyücüsü" çocuk oyunu sergilendi
        Sarıkamış'ta "Oz Büyücüsü" çocuk oyunu sergilendi
        Kars'ta cadde ve sokaklarda biriken karlar kamyonlarla şehir dışına götürül...
        Kars'ta cadde ve sokaklarda biriken karlar kamyonlarla şehir dışına götürül...
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kars'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı
        Kars'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar altında kayak keyfi
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar altında kayak keyfi
        Ani Ören Yeri ziyaretçilerini karla kaplı güzelliğiyle ağırlıyor
        Ani Ören Yeri ziyaretçilerini karla kaplı güzelliğiyle ağırlıyor