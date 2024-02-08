Kars'ta kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

İhbar üzerine köye sevk edilen ambulans, kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, hem ambulansı saplandığı yerden kurtardı hem de yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

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