Kars'ta kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.
Kars'ın Selim ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.
Yukarı Damlapınar köyünde kalp rahatsızlığı bulunan Nezahat Çelik'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine köye sevk edilen ambulans, kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, hem ambulansı saplandığı yerden kurtardı hem de yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Ekipler, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.
Sağlık ekiplerince evinden alınarak Selim Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
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