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        KAÜ Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı

        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreterliği görevine, Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:03
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        KAÜ Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı
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        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreterliği görevine, Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı.

        KAÜ İlahiyat Fakültesi'nde "Dekan Vekilliği" ve "Dekan Yardımcılığı" yapan Kartal, üniversitenin Genel Sekreterlik görevine getirildi.

        Kartal, aynı zamanda üniversitenin Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyor.

        Bedburg-Köln'de 1981'de dünyaya gelen Kartal, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2015 yılında Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "hadis" alanında doktorasını tamamladı.

        ​​​​​​​İngilizce ile Arapça bilen ve bugüne kadar hadis üzerine birçok çalışma yapan Kartal, tasavvuf, siyaset bilimi ile kamu yönetimi gibi alanlarda akademik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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