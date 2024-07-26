Kars'ta ruhsatsız silahlarla atış yapan 2 kişi gözaltına alındı
Kars'ta ruhsatsız silahlarla atış yaparak çevreye rahatsızlık veren 2 kişi yakalandı.
Kars'ta ruhsatsız silahlarla atış yaparak çevreye rahatsızlık veren 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kırsalda silahla atış yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada A.K'ye (29) ait ruhsatsız silahlarla K.Y'in (31) atış yaptığını tespit edildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, pala diye tabir edilen kesici alet, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile 39 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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