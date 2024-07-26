Kars'ta ruhsatsız silahlarla atış yapan 2 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, pala diye tabir edilen kesici alet, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile 39 fişek ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada A.K'ye (29) ait ruhsatsız silahlarla K.Y'in (31) atış yaptığını tespit edildi.

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