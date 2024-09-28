Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kars-Ardahan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 2 minibüs ile 1 kamyonet, Sebze Hali mevkisinde çarpıştı. Saman yüklü kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrildi.

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