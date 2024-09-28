Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kars-Ardahan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 2 minibüs ile 1 kamyonet, Sebze Hali mevkisinde çarpıştı. Saman yüklü kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrildi.

        Kazada, araçlarda bulunan G.A, D.Ç, T.Ç. ve E.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Kaza sonrası kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Kars'ta bozayılar mahallelerde yiyecek aradı
        Kars'ta bozayılar mahallelerde yiyecek aradı
        Kars'ta evinde uyuşturucu bulunan şüpheliye gözaltı
        Kars'ta evinde uyuşturucu bulunan şüpheliye gözaltı
        Kars'taki otel yangınında kurtarılan Hollandalı turistlerden itfaiyeye teşe...
        Kars'taki otel yangınında kurtarılan Hollandalı turistlerden itfaiyeye teşe...
        Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kars'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kars'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı
        Kars'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı