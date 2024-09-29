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        Kars'ta otomobilin çarptığı sürüdeki 2 inek telef oldu

        Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 inek telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:15 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:15
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        Kars'ta otomobilin çarptığı sürüdeki 2 inek telef oldu
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        Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 inek telef oldu.

        Kars-Erzurum kara yolu Selim ilçe girişinde, sürücüsü öğrenilemeyen 25 EB 275 plakalı otomobil hayvan sürüsüne çarptı.

        Kazada sürüdeki 2 inek telef olurken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

        Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

        Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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