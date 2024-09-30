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        Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü

        Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:25
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        Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü
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        Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M, (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.

        Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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