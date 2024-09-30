Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        GÜNCELLEME - Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü

        Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:46 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan Delal M. (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.

        Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan Delal M, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Kars Valisi Polat'tan kentteki kadın cinayetine ilişkin açıklama:
        Kars Valisi Polat'tan kentteki kadın cinayetine ilişkin açıklama:
        Eşi tarafından vurulan Sıla, hayatını kaybetti
        Eşi tarafından vurulan Sıla, hayatını kaybetti
        "Dünya kenti" Ani'yi 8 ayda 79 bin 769 turist ziyaret etti
        "Dünya kenti" Ani'yi 8 ayda 79 bin 769 turist ziyaret etti
        Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü
        Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü
        Kars'ta otomobilin çarptığı sürüdeki 2 inek telef oldu
        Kars'ta otomobilin çarptığı sürüdeki 2 inek telef oldu
        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutland...
        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutland...