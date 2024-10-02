Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sarıkamış ilçesine bağlı Belencik köyü yolu üzerinde Turan Karabulut yönetimindeki 61 AAY 910 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Ö.A yaralandı.
Yaralı Ö.A Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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